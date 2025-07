Jannik Sinner, il dietro le quindi di Wimbledon? Foto-choc con Cahill

Darren Cahill ha perso la scommessa più bella della sua carriera: Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon e ora, come ha raccontato lo stesso tennista, sarà lui a decidere il futuro del suo allenatore australiano. Facile immaginare un rinnovo, perché il rapporto funziona eccome. Cahill, che affianca Simone Vagnozzi dal giugno 2022, ha voluto celebrare il momento pubblicando una serie di scatti del dietro le quinte londinese.

C’è un’immagine destinata a restare nella memoria: Sinner sul campo centrale con in mano il trofeo, e in tribuna un super team in festa — Vagnozzi, Cahill e Alex Vittur — che applaudono con gli occhi lucidi. Ma dietro il sorriso ci sono sacrifici e routine durissime, come le sedute nella vasca criogenica, scelta da Sinner e Vagnozzi per ridurre l’infiammazione e accelerare il recupero. E poi, fuori dal campo, momenti di normalità: pizza, birra e chiacchiere nel giardino della casa affittata vicino all’All England Club, per evitare i lunghi spostamenti da Londra.