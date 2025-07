Daniela Martani aggredita in spiaggia: "Mani addosso, ignoranti cafoni"

Daniela Martani aggredita. È successo a Peschici, nella spiaggia di Procinisco. A denunciare l'accaduto l'ex del Grande Fratello attraverso TiTok. "Sono qui a Peschici, sono appena tornata dalla spiaggia di Procinisco, dove sono stata aggredita da dei cafoni ignoranti che gestiscono la spiaggia con i loro ombrelloni e con il loro stabilimento qui a Procinisco", Ad accendere la miccia la stessa Martani che ha fatto notare ai gestori di uno stabilimento che erano settimane non riusciva a pagare con il bancomat.

Un'osservazione che non sarebbe piaciuta: "Mi hanno messo le mani addosso". E in sottofondo si sente una donna che dice: "Fai pure venire la finanza, tanto qui siamo tutti in regola. Il bancomat non funziona sempre perché non c’è internet. Sei una me**a di persona. Mi hai fatto foto e video, ma adesso li cancelli".