Sinner, Martina Trevisan a valanga: "Mai preso in mano una racchetta"

Martina Trevisan è tornata sul circuito con la determinazione di chi ha superato un periodo molto duro, e lo ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it con parole semplici ma intense: "Sono stata felicissima, non vedevo l’ora di rientrare", spiega, ricordando come fin dal giorno successivo all’intervento al tallone ogni sua azione fosse orientata al ritorno in campo. "Ho lavorato per tutti questi mesi per poter tornare in campo il prima possibile e, quando finalmente ce l’ho fatta, mi sono sentita come se, dopo una lunga assenza, fossi tornata a casa”, aggiunge.

Per la tennista toscana, la cosa che più le è mancata è stata l’atmosfera dei tornei: "A mancarmi è stata proprio l’aria che si respira ai tornei: un’aria fatta di adrenalina, emozione, voglia di vincere e dare il massimo”, dice ancora. Martina descrive anche quel momento unico prima di entrare in campo: "La tensione positiva che sento prima di scendere in campo mi è mancata, quelle farfalle nello stomaco che mi accompagnano mentre percorro il corridoio e che esplodono in una scintilla di felicità quando colpisco la prima pallina di ogni match".