Jannik Sinner, "sul divano, i piedi nudi": l'aneddoto di Tania Cagnotto

Da qui un aneddoto che nessuno conosce. "Strano pensare che sia passato a casa nostra, che si sia tolto le scarpe e messo tranquillo sul divano ". Un altro aspetto inedito sul suo conto? "Lui ci tiene tantissimo a proteggere quel che resta del suo privato. È l'aspetto più difficile. Sinner sa che non avrà più la quotidianità di prima: la legittima reazione è chiudersi".

" Jannik Sinner è speciale". A dirlo è Tania Cagnotto. La campionessa di tuffi racconta un tennista diverso da quello che siamo abituati a vedere. "Lui è un ragazzo così semplice e carino che non ti fa pesare nulla". Raggiunta da La Stampa, la Cagnotto spiega cosa di speciale ha il numero uno al mondo: "La testa. Governa il suo gioco, amministra le proprie risorse, non si sente mai perduto perché spenderebbe energie inutili nella preoccupazione. Le converte sulla ricerca della soluzione. Io l’ho visto sempre fare tutto nel modo giusto: parlare, muoversi, rispondere, comportarsi".

Da qui il riferimento alle origini altoatesine del campione: "Una cosa vera c'è, solo che poi viene spesso male interpretata: la vicinanza tedesca, quel dato che abbiamo, ci rende ligi al lavoro". Però non tutti gli altoatesini sono uguali. "Sono caratteristiche di fondo che si mescolano a mille altre cose e non siamo fatti con lo stampino. Più che altro, siamo un mix di culture e come sempre succede i mix migliorano. O possono migliorare".