M5s, il fango del grillino contro Matteo Salvini. Insorge la Lega: volano "vaffa"

27 febbraio 2025 a

a

a

Volano stracci alla Camera tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Il deputato pentastellato Gaetano Amato era intervenuto in Aula sulla proposta di legge sui viaggi della memoria. Il grillino ha menzionato il video molto discusso su Gaza postato da Donald Trump sui social. E ha colto l'occasione per attaccare il vicepremier Matteo Salvini: "L'altro giorno si è detto orgoglioso di aver abbracciato Netanyhau". Poi ha aggiunto che la cosa non dovrebbe stupire visto che il segretario del Carroccio "abbracciava anche il capo tifoseria Lucci...". Cme c'era da aspettarsi, le parole di Amato hanno suscitato lo sdegno dai banchi della Lega. "Mi ha detto vai a cag***!", ha esclamato il grillino rivolgendosi alla presidenza e parlando del deputato Stefano Candiani.

"Nel suo discorso - ha detto il vice presidente di turno Giorgio Mulé - lei sta introducendo nel suo intervento degli elementi" distanti dalla stretta attualità della pdl "e io la sto ascoltando. Se c'è stata una reazione sopra le righe ascolteremo e segnaleremo".

"Gli anti-Trump italiani? Zac, ti portano alla Cina". Roba da matti: cosa spunta su Repubblica

Subito dopo, è intervenuto sulla vicenda anche il deputato Stefano Candiani. Il leghista ha spiegato che "'è stata una espressione poco felice da parte mia, quando ci sono delle provocazioni bisogna non cascarci", certo, "agganciare la foto di Salvini con il capo tifoseria del Milan" con la tematica in aula "è una provocazione al di là della misura ma non bisogna trascendere in auguri di salute fisica".