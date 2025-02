Bollette, è svolta: il vertice che disinnesca la bomba-rincari, altra rosicata per la sinistra

27 febbraio 2025 a

Svolta sulle bollette. Ammonta a circa 3 miliardi di euro il Dl Bollette in preparazione da parte del governo, atteso in Cdm domani mattina: 1,2 miliardi in favore delle imprese, il resto per le famiglie. Il bonus sociale bollette - a quanto apprende l’AGI - dovrebbe essere ampliato fino a 25mila euro di Isee per 3 mesi per dare ristoro a nuclei familiari e Pmi nei confronti delle oscillazioni del mercato. Il testo dovrebbe contenere anche delle misure a garanzia della trasparenza del mercato, in particolare per la tutela dei clienti più vulnerabili. Il contributo per le imprese previsto dal Dl bollette che approderà in Cdm domani mattina - sempre a quanto apprende l’AGI - potrebbe aggirarsi attorno ai 600 euro per quelle energivore e sui 700 per le Pmi.

Per le famiglie sarebbe in arrivo invece un bonus sociale con una media di circa 200 euro. Il testo, si apprende ancora, dovrebbe prevedere anche delle prescrizioni anti furbetti per la trasparenza delle tariffe e a controllo delle le campagne di telemarketing utilizzate per proporre il cambio tra le tre fasce di mercato esistenti. Ed è emersa "soddisfazione" in occasione dell’incontro di maggioranza sul decreto contro il caro-bollette che sarà varato domani dal Consiglio dei ministri. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, verrà adottato un pacchetto di misure che va incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane, garantendo un sostegno concreto in un momento di difficoltà economica legato all’aumento dei costi energetici. Gli interventi sono il risultato di un lavoro costante, dei ministri competenti condiviso dalle forze politiche di maggioranza, per dare una risposta rapida e mirata a una delle principali preoccupazioni di cittadini e imprese. Il Governo "continuerà a lavorare parallelamente per ulteriori iniziative di medio-lungo periodo che possano rafforzare ed efficientare il sistema nel suo complesso", concludono le stesse fonti