PiazzaPulita, sondaggio Mannheimer: FdI sfonda il tetto del 30%, il Pd non si muove

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni sempre più su nel sondaggio di Eumetra che Renato Mannheimer ha illustrato in collegamento con Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. Il primo partito, in particolare, ha raggiunto il 30% con un +0,2 rispetto alla settimana scorsa. Segue, anzi insegue, il Pd di Elly Schlein, che non cresce ma resta fermo al 22,9. Al terzo posto, con un aumento dello 0,3, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte all'11,8.

Lieve crescita anche per Forza Italia di Antonio Tajani, che acquista un +0,1 e si porta al 9,3. La Lega di Matteo Salvini, invece, perde lo 0,3 e cala all'8,3. In fondo alla classifica i partiti minori: Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni acquista lo 0,1 e sale al 6,3%; Azione di Carlo Calenda perde lo 0,1 e scende al 2,9; Italia Viva di Matteo Renzi è fermo al 2,8; +Europa è in calo dello 0,2 e si porta all'1,9; infine Noi moderati di Maurizio Lupi guadagna lo 0,2 e arriva all'1,1%.

Passando ai quesiti tematici, la rilevazione di Mannheimer ha riguardato anche la situazione politica in Germania, dove alle elezioni di domenica 23 febbraio hanno trionfato i conservatori della Cdu seguiti da Afd. Agli intervistati è stato chiesto se in Germania le destre debbano allearsi anche con Afd o se invece non sarebbe meglio realizzare una grande coalizione con socialdemocratici senza Afd. Alla prima opzione si detto favorevole il 76% degli elettori di FdI, il 65,5% degli elettori della Lega e il 61% degli elettori di Forza Italia. Per la seconda opzione, invece, ha votato il 12,7% per FdI, il 12,4 per il Carroccio e il 27,8 per gli azzurri.

