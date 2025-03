Vincenzo De Luca insulta Trump e Musk: "Simbolo della cafoneria al potere"

01 marzo 2025 a

"Si è aperta una nuova fase della cafoneria al potere un po' dappertutto e il simbolo più rappresentativo di cafoneria al potere viene dall'America. Il video di Donald Trump a Gaza ed Elon Musk… ma non c'è nessuno al mondo che possa dire a questo signore che sprofonda nei miliardi di avere un po' di garbo, di quello che nella vecchia Europa, nelle nostre vecchie famiglie, si chiamava 'buona educazione'".

Queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento del venerdì pomeriggio con la diretta Facebook settimanale. Riferendosi a Elon Musk, il governatore dem ha aggiunto: "Lo vediamo partecipare alle sedute del Governo americano che zompa, che salta, che va facendo figli a destra e a manca: ma sono cose inimmaginabili… provo solo a immaginare il volto della politica che arriva alle giovani generazioni" ha spiegato Vincenzo De Luca.

Poi la chiosa: "Non dico niente sulla cafoneria al potere che riguarda l'Italia, potremmo scrivere una vera e propria enciclopedia i cui capitoli potrebbero essere riempiti al 50% dal Governo e al 50% dall'opposizione. Da questo punto di vista - ha concluso - non ci facciamo mancare niente in Italia".