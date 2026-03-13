Chalamet, la star del cinema non capisce l'Opera

Bocelli non ha insultato Chalamet né ha trasformato la polemica in una crociata identitaria. Ha semplicemente osservato che spesso si tende a giudicare ciò che non si conosce davvero, e ha ricordato che l’Opera e il balletto continuano a parlare al cuore di milioni di persone perché incarnano bisogni profondi dell’essere umano: la bellezza, l’emozione, il racconto delle passioni. È una risposta pacata, intelligente, e soprattutto profondamente giusta.

Quando un giovane attore di enorme popolarità come Timothée Chalamet afferma che arti come l’Opera o il balletto sarebbero forme espressive di cui ormai «non importa più a nessuno», la reazione del mondo musicale è quasi inevitabile: indignazione, difesa d’ufficio, talvolta perfino una certa aria di scomunica culturale. È intervenuto anche Andrea Bocelli, con parole che meritano di essere ascoltate con attenzione e, a mio avviso, pienamente sottoscritte.

Diciamolo con chiarezza: Chalamet ha parlato con grande leggerezza. Non si tratta di una sublime tesi estetica, ma di una frase pronunciata senza una reale conoscenza di ciò che l’Opera e il balletto rappresentano nella storia della cultura occidentale. Non è sorprendente. Chalamet ragiona da attore, cioè da uomo di teatro e di cinema, ma evidentemente da un punto di osservazione che non lo ha mai portato davvero dentro quel mondo. L’Opera non è semplicemente uno spettacolo musicale: è una delle forme più complesse e totali che l’arte abbia mai prodotto, un laboratorio in cui musica, parola, gesto scenico e visione drammatica si fondono da oltre quattro secoli. Liquidarla con una battuta significa semplicemente non conoscerla.

Tuttavia, proprio perché difendere l’Opera non significa trasformarla in un idolo intoccabile, vale forse la pena fermarsi un momento a riflettere su come possa nascere una percezione del genere. Perché un artista giovane, colto e intelligente può arrivare a pensare che l’Opera sia un linguaggio ormai marginale? La risposta non sta solo nell’ignoranza di chi parla, ma anche e qui occorre un pizzico di autocritica nell’immagine che talvolta il mondo dell’Opera offre di sé.

Esiste infatti un certo clan di appassionati, talvolta rumoroso e talvolta persino autorevole, che sembra vivere la passione per l’Opera come una forma di appartenenza esclusiva. È l’atteggiamento del melomane monomaniaco, felice di chiudersi nella propria nicchia e di difendere il sacro recinto da qualsiasi intrusione esterna. In questo clima, chi non possiede il codice iniziatico viene guardato con sospetto, quando non apertamente respinto. È un atteggiamento che ha qualcosa di profondamente paradossale: nel tentativo di difendere l’Opera, finisce spesso per allontanare proprio coloro che potrebbero avvicinarsi ad essa.

Questo atteggiamento, che potremmo definire con un pizzico di ironia “radical chic”, è probabilmente uno dei veri problemi di percezione dell’Opera nel mondo contemporaneo. Non perché l’Opera debba rinunciare alla propria complessità - sarebbe un errore imperdonabile - ma perché non può permettersi di apparire come una setta culturale chiusa, autosufficiente e un po’ compiaciuta della propria rarità.