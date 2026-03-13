Sinner, "ma cosa fa con la mano?": il colpo che sconvolge Indian Wells

"Personaggi del genere ne nascono uno ogni mille anni". Sta facendo il video del web, sui social, il punto incredibile di Jannik Sinner contro il povero americano Learner Tien, nei quarti di finale vinti a Indian Wells, torneo Masters 1000 negli Usa.

Il sole californiano ha disturbato l'azzurro più del talentino che aveva difronte, travolto in due set e in poco più di un'ora con il punteggio di 6-1 6-2. A un certo punto, il 20enne numero 27 al mondo gioca una palla alta. Sinner si approccia ma non appena alza lo sguardo al cielo verso la pallina è accecato dai raggi e si copre gli occhi con la mano sinistra.

Con tutta calma, il fenomeno di San Candido recupera la coordinazione, lascia rimbalzare la risposta di Tien e schiaccia, con tutta la calma del mondo. Un colpo in scioltezza che riesce addirittura a spiazzare l'avversario. E il video in "slo-mo", al rallentatore, rende lo scambio ancora più surreale.

"L'esperienza di avere già affrontato Tien mi ha aiutato, è molto talentuoso e tornerà a questo livello tante volte - ha riconosciuto nel post-match Sinner, sfoggiando la consueta classe -. Io sono felice, ho cercato di resistere alla sua aggressività all'inizio ed è stata una vittoria importante".

Il caldo e il sole non lo spaventano più. "Siamo arrivati qui in California presto e mi sono abituato alle condizioni, stiamo lavorando su queste cose dopo i problemi che ho avuto in Australia. La semifinale (contro il tedesco Zverev, ndr) sarà dura - ha concluso il numero 2 del ranking Atp - ma per ora mi sono sentito benissimo in campo".