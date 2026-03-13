Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Dritto e Rovescio, Fidanza all'attivista: "Studia i trattati prima di parlare"

di
Libero logo
venerdì 13 marzo 2026
Dritto e Rovescio, Fidanza all'attivista: "Studia i trattati prima di parlare"

1' di lettura

"Studia i trattati europei prima di dire cosa bisogna fare!": Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, lo ha detto a Francesca, attivista di sinistra, nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Al centro del dibattito la guerra in Iran e la disponibilità dei Paesi a offrire le proprie basi Nato agli Stati Uniti. "La Spagna non partecipa e non ha dato la disponibilità a usare le proprie basi Nato, invece noi abbiamo dato il permesso agli Usa di usare le nostre basi Nato per bombardare l'Iran", ha detto la giovane, venendo subito contraddetta dagli altri ospiti in studio. 

Parlando, poi, delle conseguenze della guerra, Fidanza ha spiegato: "Quello che sta accadendo sul petrolio, e quindi sulle pompe di benzina in questo momento, è in gran parte speculazione. Non c'è un motivo razionale per cui dei carichi di petrolio che sono partiti 2-3 mesi fa comportino un aumento così ampio alla pompa di benzina. Sulla speculazione il governo ha già messo in campo degli strumenti, come i controlli della finanza, per cercare di intervenire e colpire chi si sta arricchendo in maniera indebita e illegittima. E poi sono allo studio delle misure più strutturali per abbassare quel prezzo che rischia di diventare esorbitante".

tag
carlo fidanza
dritto e rovescio
iran
spagna

Pane al pane Del Debbio sbotta: "Questa Unione europea non mi serve. Schifezza totale!"

A Un giorno da pecora Un giorno da pecora, la fan degli ayatollah gela Fratoianni: "Una sorpresa per tutti"

Da Formigli Michele Serra, "una guerra particolarmente di m***da". Poi lo sfregio a Meloni e FdI

ti potrebbero interessare

Del Debbio sbotta: "Questa Unione europea non mi serve. Schifezza totale!"

Del Debbio sbotta: "Questa Unione europea non mi serve. Schifezza totale!"

Roberto Tortora
Affari tuoi, Herbert Ballerino fermato da De Martino: "Non rovinare tutto"

Affari tuoi, Herbert Ballerino fermato da De Martino: "Non rovinare tutto"

Cruciani travolge l'attivista rossa Francesca: "Lei si è mai incatenata?"

Cruciani travolge l'attivista rossa Francesca: "Lei si è mai incatenata?"

Roberto Tortora
Dritto e rovescio, Senaldi inchioda la Morani: "Famiglia nel bosco? Cos'avete in testa voi"

Dritto e rovescio, Senaldi inchioda la Morani: "Famiglia nel bosco? Cos'avete in testa voi"

Roberto Tortora