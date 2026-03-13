Dritto e Rovescio, Fidanza all'attivista: "Studia i trattati prima di parlare"

"Studia i trattati europei prima di dire cosa bisogna fare!": Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, lo ha detto a Francesca, attivista di sinistra, nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Al centro del dibattito la guerra in Iran e la disponibilità dei Paesi a offrire le proprie basi Nato agli Stati Uniti. "La Spagna non partecipa e non ha dato la disponibilità a usare le proprie basi Nato, invece noi abbiamo dato il permesso agli Usa di usare le nostre basi Nato per bombardare l'Iran", ha detto la giovane, venendo subito contraddetta dagli altri ospiti in studio.

Parlando, poi, delle conseguenze della guerra, Fidanza ha spiegato: "Quello che sta accadendo sul petrolio, e quindi sulle pompe di benzina in questo momento, è in gran parte speculazione. Non c'è un motivo razionale per cui dei carichi di petrolio che sono partiti 2-3 mesi fa comportino un aumento così ampio alla pompa di benzina. Sulla speculazione il governo ha già messo in campo degli strumenti, come i controlli della finanza, per cercare di intervenire e colpire chi si sta arricchendo in maniera indebita e illegittima. E poi sono allo studio delle misure più strutturali per abbassare quel prezzo che rischia di diventare esorbitante".