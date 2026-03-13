Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

"Conte, è osceno e vergognoso": FdI risponde agli insulti contro Meloni a Piazzapulita

venerdì 13 marzo 2026
"Conte, è osceno e vergognoso": FdI risponde agli insulti contro Meloni a Piazzapulita

2' di lettura

"E' gravissimo e sconcertante quanto ha detto Meloni" a Milano, ovvero "votate sì altrimenti stupratori, pedofili, spacciatori non saranno puniti". La riforma non c'entra nulla con questo, la premier sta vendendo del fumo, non siamo al mercato delle finzioni, è la premier, gli italiani sono stanchi di sentire che va tutto bene". 

Tra i tanti passaggi del solito comizietto televisivo di Giuseppe Conte, ospite giovedì sera di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, questo è uno dei più virulenti nei confronti della premier Giorgia Meloni

Giuseppe Conte infanga Giorgia Meloni: "Finte passerelle a palazzo Chigi"

Giuseppe Conte rimedia un'altra figuraccia. Il leader pentastellato dice no a "finte passerelle" a Palazz...

Il leader del Movimento 5 Stelle ha sottolineato "il meccanismo furbo di Meloni: lei non dice totali menzogne, prende un frammento di verità, lo isola, lo esalta e rovescia la realtà. Oggi il rischio che spacciatori scappino c'è perché Meloni e Nordio hanno introdotto una norma che dice che prima dell'arresto sono tutti convocati dal tribunale per essere ascoltati e scappano". 

Arriva a stretto giro di posta, sui social, la replica di Fratelli d'Italia, il partito fondato dal presidente del Consiglio in carica. "Sono mesi che il fronte del No porta avanti una campagna fatta di bugie e fake news - si legge nel post -. Abbiamo assistito a tutto: dagli spauracchi di improbabili derive autoritarie al solito benaltrismo che evita accuratamente il merito della riforma, fino ad attacchi delegittimanti contro i sostenitori del Sì e persino al rilancio di dichiarazioni false, attribuite impropriamente a Giovanni Falcone".

Giuseppe Conte a Piazzapulita, insulti a Meloni: "Roba da vigliacchi, non si oriente più"

"Il M5s deve avere una forte identità, non è il movimento di protesta degli inizi. Siamo collocati in...

"Tutto questo è osceno e vergognoso, Giuseppe Conte - è il dito puntato di FdI -: un tentativo sistematico di gettare fumo negli occhi agli elettori, di confonderli e spaventarli, perché mancano argomentazioni credibili contro la riforma. È osceno e vergognoso continuare questa propaganda costruita sulle menzogne, a cui gli italiani non credono più. Per questo, il 22 e il 23 marzo, voteranno Sì". 

"Meloni vende fumo": guarda qui il video di Giuseppe Conte a Piazzapulita su La7

tag
giuseppe conte
giorgia meloni
piazzapulita
referendum giustizia
fratelli d'italia

Al Quirinale Consiglio Supremo di Difesa, Sergio Mattarella con Meloni, Tajani e Crosetto

Da Formigli Michele Serra, "una guerra particolarmente di m***da". Poi lo sfregio a Meloni e FdI

Basta propaganda Giuliano Pisapia, "voto Sì": l'sms che scatena il terremoto a sinistra

ti potrebbero interessare

Giuseppe Conte a Piazzapulita, insulti a Meloni: "Roba da vigliacchi, non si oriente più"

Giuseppe Conte a Piazzapulita, insulti a Meloni: "Roba da vigliacchi, non si oriente più"

La Puglia del Pd, più tasse e meno servizi: il buco della sanità lo pagano i cittadini

La Puglia del Pd, più tasse e meno servizi: il buco della sanità lo pagano i cittadini

Simone Di Meo
Marianna Madia lascia il Pd? "Con chi va", smacco totale per Elly Schlein

Marianna Madia lascia il Pd? "Con chi va", smacco totale per Elly Schlein

Elisa Calessi
Andrea Delmastro smonta la piddina in tv: "Vedi queste persone dietro di me?"

Andrea Delmastro smonta la piddina in tv: "Vedi queste persone dietro di me?"