In radio Ramazzotti con Pezzali

A partire da oggi sarà in rotazione radiofonica Come nei film, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti feat. Max Pezzali. Il brano è estratto dall’ultimo album di Eros Ramazzotti Una Storia Importante / Una Historia Importante, progetto che raccoglie alcune delle sue hit più iconiche in una nuova veste insieme a inediti e importanti collaborazioni italiane e internazionali. Come nei film è un brano che racconta una grande storia d’amore fatta di ricordi, amicizie e momenti condivisi, che col tempo si trasformano in un racconto da guardare indietro quasi come fosse un film. «Suonare con Max è stato un grande piacere. È uno dei primi duetti che abbiamo registrato».

«Come nei film parla di una grande storia d’amore. La presa di coscienza che avviene quando dopo tanti anni di rapporto ti rendi conto di essere riuscito davvero, passo dopo passo, a costruire una storia come quelle che si raccontano nei film. Un amore maturo, quello che si prova fino in fondo solo col tempo, guardandosi indietro e ripercorrendo tutto ciò che si è vissuto e superato insiemea», ha aggiunto Max Pezzali. Da oggi sarà disponibile su YouTube il videoclip ufficiale del singolo ambientato in una sala cinema, dove scorrono immagini che richiamano momenti della vita dei due artisti.