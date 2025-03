Ucraina, telefonata Meloni-Trump prima dell'incontro con Zelensky

01 marzo 2025 a

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump, anche in vista dell’incontro che domani terrà a Londra con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In una nota diramata ieri, invece, Meloni ha detto: “È necessario un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall'Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro. È la proposta che l'Italia intende fare ai suoi partner nelle prossime ore". Questa dunque la proposta che Meloni porterà a Londra e che potrebbe essere accolta anche nel brevissimo periodo, considerando che Trump nelle prossime settimane sarà nel Regno Unito.