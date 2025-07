Jake Angeli, clamoroso: lo sciamano di Capitol Hill insulta e scarica Trump

Un’infanzia difficile, segnata dal suicidio del padre, e un’adolescenza non certo migliore, con le droghe a fargli compagnia. Ha provato anche la carriera nei marines, ma era stato espulso per aver rifiutato i vaccini obbligatori . Ha trovato conforto nel movimento QAnon, il gruppo complottista anti-Clinton e Obama (considerati pedofili che stupravano e uccidevano i bambini nel sottoscala di una pizzeria di Washington DC), e lì definito già lo Sciamano.

Ricordate l’assalto a Capitol Hill ? Quello che nel giorno della befana del 2021 fece irruzione al Congresso, dov’era in corso il voto di conferma della presidenza Joe Biden, facendo opera di devastazione e presentandosi a petto nudo, il volto dipinto con i colori della bandiera americana ed una finta pelle di bisonte sulla testa, con tanto di corna, che lo resero l’immagine iconica del movimento MAGA . Si, proprio lui, Jake Angeli Chansley ,38 anni, che oggi ha fatto il voltafaccia e scaricato il presidente Donald Trump con un post su X. Lo definisce addirittura “ un impostore ”. Un uomo che vive di espedienti, un po’ attore e un po’ cantante, alcune esperienze da doppiatore.

Ha ammesso le colpe dell’assalto a Capitol Hill, millantando però ispirazioni spirituali dettate da Gandhi e Gesù. Nel Novembre del 2021 è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere, ma è poi stato rilasciato nel 2023 e nel 2024 gli è balzata pure l’idea di candidarsi nel Partito Libertario. Stavolta al Congresso voleva entrarci dalla porta principale. Il proposito, però, è finito nel nulla. Ha tentato di giustificarsi, sugli atti del 2021: “Entrai al Congresso con gli altri solo per placare gli animi”.

Qualcuno gli crede? In ogni caso, il distacco da Trump è evidente, complice anche la vicenda Epstein che lo ha scosso molto, con la famosa “client list” mai pubblicata dal presidente Usa, così come promesso in campagna elettorale. Perché? Secondo lui Obama proteggeva elementi del partito democratico finiti sull’isola di Epstein con le minorenni. Chansley ha rilanciato su X un post sulla lista di Epstein scritto da Trump nel 2023, dandogli del bugiardo: “Fanc**o Donald. Sei un impostore. Che impatto pensate che abbiano Epstein e Israele su di lui?”. Un messaggio diventato subito virale e Chansley, forse spaventato, l’ha poi cancellato, perché ha attirato su di sé troppa attenzione.