Lewis Hamilton, "ho un dossier": voci clamorose in Ferrari

Nonostante Hamilton non abbia mai vinto con la Ferrari, né sia salito sul podio con la tuta rossa, il suo sogno di conquistare il titolo mondiale con Maranello resta più vivo che mai, soprattutto in vista del 2026. Con sette titoli iridati ciascuno, Schumacher e Hamilton sono pari, ma il britannico ambisce a superare questo equilibrio storico, rendendo il trionfo con la Ferrari ancora più significativo. La stagione 2025 di Hamilton è stata complicata, con una sola vittoria nella gara sprint in Cina, ma il pilota non si arrende.

Un legame profondo unisce Michael Schumacher e Lewis Hamilton , due icone della Formula 1, e la pista di Spa-Francorchamps ne è il simbolo perfetto. Definita “l’università del volante” per la sua difficoltà, Spa è stata teatro di momenti chiave per entrambi i campioni. Come ricorda La Repubblica, il tedesco ci esordì nel 1991 e ci vinse la sua prima gara nel 1992, e qui Hamilton ha colto l’ultimo successo della sua carriera nel 2024, in una corsa segnata dalla squalifica del compagno George Russell (per la macchina sottopeso a fine gara).

Come ha spiegato durante la pausa estiva tra Inghilterra e Belgio, ha intensificato il rapporto con Maranello, incontrando il presidente John Elkann e il team principal Fred Vasseur. Ha presentato un dettagliato dossier con suggerimenti tecnici per migliorare la vettura, condivisi anche con il compagno di squadra Charles Leclerc: “In Italia stanno lavorando tanto — dice — Uno sviluppo da sfruttare in questa stagione, ma soprattutto l’anno prossimo, quando ripartiremo da zero e noi dovremo vincere. Io ho partecipato a riunioni, anche con John Elkann, Fred Vasseur e i responsabili dei vari dipartimenti”.

Si è parlato “del prossimo motore, delle mie indicazioni per far crescere la vettura, di come voglio le sospensioni anteriori o posteriori, prendendo spunto anche da un mio documento (condiviso, si dice, anche dal compagno Leclerc) in cui sono indicate le voci su cui agire. Le aree da migliorare sono molte, ma possiamo farcela”. Hamilton ha sottolineato che il lavoro su queste indicazioni proseguirà per tutto il 2025 e soprattutto nel 2026, quando la Ferrari ripartirà quasi da zero con un nuovo motore. L’obiettivo è chiaro: tornare a vincere e riportare la Ferrari al vertice, battendo i rivali come Max Verstappen e i giovani talenti Oscar Piastri e Lando Norris.