Forza Italia, la rivoluzione: ecco come cambia il partito

Per chiarezza: chi si tessererà per la prima volta in extremis, come riporta il quotidiano Repubblica, potrà partecipare pienamente all’assise, mentre non avrà diritto di voto attivo e passivo chi è stato iscritto negli ultimi 5 anni ma non ha rinnovato la tessera negli ultimi due. Insomma, un metodo per rinforzare l’appartenenza reale al movimento. Altra novità, il Consiglio nazionale verrà allargato anche agli assessori regionali con la massima anzianità e non solo ai presidenti o vicepresidenti di Regione. E, dopo i 100 milioni di euro di fideiussioni firmate dalla famiglia Berlusconi, verranno riviste anche le regole di finanziamento del partito, con una centralizzazione delle risorse locali, che verranno poi redistribuite alle sezioni dislocate su tutto lo Stivale. Verrà votato, infine, anche un documento di indirizzo politico per i due anni conclusivi di legislatura, le priorità saranno: liberalizzazioni, sforbiciata all’Irpef per il ceto medio, giustizia, infrastrutture. Nessun accenno allo Ius scholae.