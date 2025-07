Giovanni Donzelli, "faccio una scommessa": demolisce Conte e Pd

"Scommetto un abbonamento al Fatto Quotidiano che Giuseppe Conte alla fine dirà che tutto va benissimo, con Matteo Ricci, perché non può mettere in discussione la Campania, non può mettere in discussione l'alleanza su Roberto Fico". E' ironico ma va dritto al punto Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, che dal palco dell'evento "Spazio Made in Italy - Politica e società civile a confronto" organizzato a Senigallia non può non commentare la spinosa vicenda delle Marche.

A poche settimane dalle prossime regionali, con il centrodestra rappresentato dal governatore uscente Francesco Acquaroli, meloniano, il centrosinistra è stato travolto dall'inchiesta Affidopoli che vende indagato il candidato governatore del Pd Ricci. Conte e il Movimento 5 Stelle, in grave difficoltà, per il momento non hanno affondato il colpo perché come sottolinea lo stesso Donzelli silurare Ricci significherebbe rimettere in gioco anche l'intesa già raggiunta sul grillino Fico candidato alle regionali in Campania. Un salto nel vuoto, insomma.