Sondaggio Piepoli, sinistra ko: il centrodestra unito vede il 50%

02 marzo 2025 a

a

a

Trionfo per il centrodestra nell'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli, come si legge sul Giornale. I partiti di destra sono nel loro insieme a quota 48, mentre i partiti di sinistra valgono 43. Infine, quelli che Nicola Piepoli definisce “i dispersi” pesano per 9 punti. I dati appaiono molto diversi rispetto a un anno fa. Conseguenza del fatto che a destra si è rafforzato soprattutto il partito centrale del governo, Fratelli d’Italia.

In generale, comunque, Piepoli sottolinea come i partiti di destra si siano resi più coesi all’interno della coalizione; quelli di sinistra e “i terzi”, invece, non hanno guadagnato molto, probabilmente a causa della scarsa coesione. Secondo il sondaggista, inoltre, la salita della destra potrebbe essere dovuta anche a un maggior attivismo nella politica internazionale. Basti pensare che negli ultimi 12 mesi si sono moltiplicati gli interventi all’estero non solo del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ma anche della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

"Il 60% degli elettori di centrodestra indica Meloni": terremoto-Trump, il clamoroso sondaggio della Ghisleri

Per quel che riguarda il futuro del governo, Piepoli ha sottolineato: "Mi sembra avere ampie possibilità di sostentamento anche se coglie alcune possibilità di sviluppo messe in rilievo dai Giochi Olimpici del 2026 e prima ancora dall’Expo di Osaka del 2025 che comincerà il 13 aprile di quest’anno. Se a questo si aggiunge una politica commerciale tendente ad annullare i nuovi dazi (in particolare, come sembra, dagli USA), la situazione del governo continuerà a rafforzarsi confermando il suo trend positivo".