Raoul Bova vuole denunciare il Napoli e De Laurentiis: caso-Ceretti, evoluzioni clamorose

Mentre il Napoli è concentrato sulla preparazione della nuova stagione 2025-2026, un episodio extra-calcistico attira l’attenzione e suscita qualche preoccupazione: riguarda Raoul Bova e un possibile contenzioso legale con il club partenopeo campione d'Italia. Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore e rilanciate da FanPage, l’attore starebbe valutando l’ipotesi di procedere per vie legali contro la società di Aurelio De Laurentiis, accusata di aver utilizzato sui social una frase estratta da alcuni audio privati finiti nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona.

Il caso, esploso rapidamente in rete, non ha implicazioni dirette sul campo ma ha avuto grande eco mediatica. Il 53enne, volto noto del cinema italiano, sarebbe pronto ad agire anche contro la compagnia aerea Ryanair, che insieme al Napoli avrebbe condiviso parte del contenuto audio sui propri canali ufficiali.

Nel frattempo, la Procura di Roma ha aperto un’indagine per tentata estorsione che coinvolge Bova. Tra gli indagati anche Federico Monzino, addetto stampa attivo nel jet set milanese, che secondo quanto denunciato avrebbe cercato di ottenere un "regalo" dall’attore per evitare la pubblicazione dei messaggi compromettenti ricevuti dalla modella Martina Ceretti. Bova, che non avrebbe mai risposto alla richiesta, ha sporto denuncia alla polizia postale.