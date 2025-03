DiMartedì, Pierluigi Bersani insulta Meloni: "Non sa l'Abc, se lo pensa davvero è preoccupante"

12 marzo 2025 a

"Qui c'è un problema: se davvero pensa queste cose, c'è da preoccuparsi. Significa che non sa l'Abc": Pier Luigi Bersani, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, lo ha detto a proposito di Giorgia Meloni e di una sua recente intervista sulla pressione fiscale. "Quando aumenta la pressione fiscale non è necessariamente perché aumentano le tasse, la pressione fiscale misura le entrate dello Stato in rapporto al Pil", aveva detto la premier.

Ma Bersani l'ha contraddetta sottolineando: "Con quella logica lì, siccome noi abbiamo dieci punti in meno di occupati rispetto alla media europea, se raggiungiamo la media europea ci aumenta di dieci punti la pressione fiscale, non funziona così. Se tu mandi uno a lavorare e lo paghi, questo va sul Pil perché consuma. I consumi, gli investimenti vanno sul Pil e non cambiano il rapporto, di cosa stiamo parlando? Lo dico io a Meloni dov'è aumentata la pressione fiscale per la gran parte. C'è un oggetto che lei dovrebbe conoscere che si chiama fiscal drag, per cui tu rinnovi un contratto e recuperi un po' di inflazione e passi di aliquota, quindi tu guadagni come prima, anzi magari un po' meno e paghi più tasse. E' successo questo".

Sotto attacco, poi, ci è finito pure il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini per un video postato sui social in cui dice di essere dalla parte del presidente americano Donald Trump per la fine della guerra in Ucraina. "Ma ci è o ci fa? Qui siamo fuori...", ha commentato il leader storico della sinistra.

