Reazione a Catena, pubblico sconvolto: "Il nome della Torre Eiffel"

È polemica a Reazione a Catena. A scatenare i telespettatori di Rai 1 la torre Eiffel. Il motivo? La richiesta del conduttore Pino Insegno di dire il nome della torre in italiano e non in francese. Quanto basta a sollevare il polverone su X. "Nooooo sf**a, ma io che non sapevo manco si dicesse in italiano?? È la tour Eiffel punto", "E che palle, Torre o tour", "Quella della torre eiffel era una bas***ta", "Che str***, si dice da sempre tour eiffel, mettere questo italiano anche quando non si deve". Insomma, agli utenti del web la cosa non va proprio giù.

In ogni caso le polemiche non sono nuove. Spesso su X c'è chi se la prende anche con i concorrenti. Un esempio? Quanto accaduto poche ore prima a I Niente in Ordine e a una delle loro associazioni della catena finale, giudicandola troppo forzata. Ecco alcuni dei commenti apparsi in rete: "Attaccato/Intonato più tirata non si può"; "Attaccato ed intonato Ha attaccato l’inno.. ha intonato l’inno (ma che si inventano???!) Oggi hanno definitivamente distrutto ciò che restava dell’italiano".

E ancora: "Intonato-attaccato ma che cacchio si inventano????"; "Intonato – Attaccato: se le inventano la notte gli autori!"; "Gli autori di quest’anno si divertono con l’impossibile". Già, in questo caso un'associazione su tutte ha scatenato la gazzarra. E, oggettivamente, chi protesta non sembra avere tutti i torti. Appuntamento con la prossima puntata di Reazione a Catena e, ovviamente, con la prossima polemica.