Francesca Albanese, tutto torna? "In politica? Forse sì". Poi attacca Meloni

Un futuro in politica? "Non lo escludo, ma non ci penso. Adesso non mi sottrarrei mai all'impegno di relatrice finché la situazione" a Gaza "non migliora". Risponde così Francesca Albanese a chi le chiede se si senta di escludere un suo futuro in politica. Porte aperte a una discesa in campo, dunque, per la relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi finita sotto attacco della Casa Bianca e da mesi al centro di molte polemiche per il suo sostegno indiretto a Hamas e le sue posizioni durissime contro Israele che ne hanno fatto mettere in dubbio la posizione super partes.

lntervenuta a margine della presentazione del rapporto "Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio", nella sala conferenze della Camera, la Albanese ha regalato parole non proprio dolci al governo. "No, non sono stata ricevuta dal governo Meloni. Però, in altri Paesi, dalla Spagna alla Slovenia al Sud Africa o in Colombia o in Brasile vengo ricevuta dalle più alte cariche dello Stato, peraltro con abbracci e congratulazioni. Siamo in una fase di grande trasformazione e scollamento fra la gente e i politici. Bisogna continuare a lavorare per scegliere da che parte svegliarci domani".