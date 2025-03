Daniele Capezzone: "Ecco il nome della candidata Pd per far fuori Schlein. Si vola!"

14 marzo 2025 a

Arrivata ieri una prima risposta da Vladimir Putin alla botta americana dei giorni scorsi. "A Gedda la delegazione americana guidata da Rubio aveva raggiunto una intesa con l'Ucraina per il cessate il fuoco, Trump aveva parlato di sanzioni devastanti se la Russia non dovesse aderire all'accordo", ricorda Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

Bene, "Putin ha dato una risposta interlocutoria dicendo sì alla tregua ma precisando che ci dovranno essere delle condizioni - prosegue il direttore editoriale di Libero -. Se volete essere ottimisti, potrete dire: dopo 3 anni in cui non si vedeva la luce, ora c'è un filo di dialogo, sia pure condizionato. Se siete pessimisti, Putin ha semplicemente avviato una partita a poker il cui esito resta in grembo a Giove. Non ha commesso l'errore di leggerezza commesso da Zelensky a Washington, frapponendosi tra sé e la pace, ma quali siano le sue reali intenzioni lo vedremo. E Trump può dire: per 3 anni gli altri non hanno combinato niente mentre io il passo l'ho fatto. E cade la narrazione di Donald 'pupazzo' di Vladimir".

In Italia siamo alla vigilia della piazza per l'Europa organizzata da Michele Serra con il Pd in prima fila. "Ognuno va portando la sua opinione, è un quadro in cui ognuno può dire 'vado per la Russia', 'vado per l'Ucraina', 'vado per la pace'. Se la cantano e se la suonano, è la consueta compagnia di giro. Arriva pure Jovanotti... Tutti, tutti".

C'è poi lo scontro dentro il Partito democratico. "Dice il Fatto quotidiano che i 'bellicisti' non avrebbero un candidato alternativo a Elly Schlein. Ma secondo Geremicca avanza la candidatura di Pina Picierno. Siamo al top, Schlein contro Picierno, si vola!".

Lato maggioranza: "C'è stata la lite al Consiglio dei ministri tra Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti? Sì, secondo alcuni retroscena. Secco no, secondo i comunicati di Palazzo Chigi e Ministero del Tesoro".

Questione fuori di Tesla. "Ieri la Piccolotti, lacerando lo strappo, ha detto che ha risolto il problema appiccicando sulla macchina un adesivo in cui dichiara di averla comprata prima che Musk diventasse pazzo. Ma attenzione, si vola perché Rosy Bindi ha fatto sapere che sta vendendo delle azioni di Tesla. Avvisate Musk, la Bindi vende".