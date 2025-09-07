Jannik Sinner, il caso degli asciugamani agli Us Open: non li vuole

Scoppia il caso asciugamani. Protagonista Jannik Sinner. Il campione altoatesino, nel corso della semifinale degli Us Open contro Auger-Aliassime, durante il primo set, ha chiesto più volte al suo staff di "cambiare gli asciugamani" a disposizione. Il motivo? L'organizzazione del torneo ha fornito ai due tennisti degli asciugamani blu per la semifinale. Asciugamani inutili a detta del numero uno al mondo, perché "non asciugano".

Da qui la richiesta dello staff di Jannik anche all'arbitro. Successivamente, come si vede nei filmati diffusi sui social, ecco l'arrivo di una pila di asciugamani bianchi. Intanto è attesissima la finale con Carlos Alcaraz. Il presidente Usa, Donald Trump, guarderà la finale maschile degli US Open dalla suite Rolex dell'Arthur Ashe Stadium di New York. Nonostante il legame passato di Trump con il torneo, la presenza di un presidente in carica agli US Open è insolita. Non accadeva dal 2000, quando Bill Clinton partecipò all'evento. L'ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle parteciparono alla serata di apertura nel 2023.