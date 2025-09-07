Paolo Mieli smonta Schlein: "Mistero d'autunno", nei sondaggi...

Paolo Mieli mette Elly Schlein e Pd all'angolo. Ospite di 4 Di Sera nella puntata in onda domenica 7 settembre su Rete 4, il giornalista esordisce: "Io nelle tasche degli italiani non ci sono". E ancora: "Però Schlein continua a dire che i sondaggi dicono che gli italiani sono più poveri. Gli stessi sondaggi dicono che Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia aumentano mentre l'opposizione diminuisce. Questo è il grande mistero di questo autunno. È strano che se uno si sente più povero, poi vota il governo. Gli stessi sondaggisti dicono che voteranno più per il governo".

Non è la prima volta che Mieli si pronuncia a favore dell'esecutivo e di Giorgia Meloni. Lo aveva fatto anche dopo il Meeting di Rimini. "Mi ha stupito positivamente la risolutezza con cui ha condannato il 7 ottobre. Non solo ha condannato il 7 ottobre, in una maniera che spesso gli altri che discutono di queste cose dimenticano, ma ha detto anche cose definitive su Israele".