Sinner schiacciato da Alcaraz, lo spagnolo si prende Us Open e numero 1 al mondo

Carlos Alcaraz torna a vincere gli Us open e si prende lo scettro di numero uno al mondo della classifica Atp. Jannik Sinner, non nella sua migliore serata, cede in quattro set in due ore e 44 minuti di gioco per 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Pesante il doppio fallo di Jannik, il quarto, sul 30-30: palla break per Alcaraz, la terza nel set. Grave errore con il diritto per il numero 1: break.

Il vincitore si porta a casa un assegno record da 5 milioni di dollari: il più alto mai messo a disposizione da un torneo di tennis. L’organizzazione del torneo americano ha quindi ritoccato il montepremi del 2024 aumentandolo a 90 milioni di dollari complessivi (+20%). Ma non solo, perché in palio c’è anche la prima posizione nel ranking mondiale.

A vedere il big match sull’Arthur Ashe Stadium anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che si trovava nella suite Rolex. Il leader repubblicano, dunque, è tornato a Flushing Meadows 10 anni dopo l’ultima volta, nel 2015. La Trump Organization un tempo controllava una suite allo Us Open, adiacente alla cabina di trasmissione televisiva dell’Arthur Ashe Stadium, ma ha sospeso il contratto nel 2017, durante il primo mandato da capo di Stato. Nonostante il legame passato di Trump con il torneo, la presenza di un presidente in carica allo Slam Usa è insolita. Non accadeva dal 2000, quando Bill Clinton partecipò all’evento. L’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle parteciparono alla serata di apertura nel 2023.