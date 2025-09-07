Libero logo
GiorgioArmani
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Flotilla e Leonka, "chiusi gli ombrelloni a Capalbio...": chi demolisce il Pd

domenica 7 settembre 2025
Flotilla e Leonka, "chiusi gli ombrelloni a Capalbio...": chi demolisce il Pd

1' di lettura

Flotilla e Leoncavallo, ecco che cos'è la sinistra oggi. Compresa quella che si presenta come "forza di governo" e ambisce ad amministrare regioni e poi, chissà, pure l'Italia. Il giudizio spietato sui progressisti arriva da Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia e polemista nato.

"La sinistra italiana si conferma inadeguata, arrogante ed estremista - attacca l'onorevole nel corso di incontri elettorali nelle Marche con i candidati azzurri -. I suoi esponenti lo dimostrano in ogni contesto, in una staffetta tra vari infaticabili casi umani. A Venezia, tra tartine al caviale e red carpet, i cineasti che hanno saccheggiato i soldi dei cittadini a colpi di tax credit, marciano pro Pal. Altri loro simili, con un mix di nani e ballerini e di delinquenti aggressori delle forze dell'ordine, marciano a Milano chiedendo impunità per i criminali seriali del Leoncavallo. Altri ancora, chiusi i costosi ombrelloni di Capalbio, giocano alla 'battaglia navale', con ridicole regate dove fanno da sfondo persone che plaudono ad Hamas. Mentre è il nostro governi che aiuta i bambini di Gaza".

"Intanto la sinistra in Calabria candida condannati per falso in bilancio come Lucano o la De Cesare, che ha pubblicamente speso parole in favore della terrorista comunista Balzerani. Schlein e Conte sono alla testa di una sorta di famiglia Addams della politica che cammina in una 'casa degli orrori'. Batterli nella regioni, in Parlamento, in ogni sfida democratica è un dovere e una certezza", conclude il senatore.

Ombre e sospetti Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto

Farsa ProPal Flotilla, percé non è ancora partita per Gaza: cosa sta succedendo

I dubbi sulla carestia La Gaza che non ti aspetti: apre il Nutella cafè, supermercati pieni

tagleoncavalloflotillahamascapalbiomaurizio gasparriforza italia

Ombre e sospetti Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto

Farsa ProPal Flotilla, percé non è ancora partita per Gaza: cosa sta succedendo

I dubbi sulla carestia La Gaza che non ti aspetti: apre il Nutella cafè, supermercati pieni

ti potrebbero interessare

492x298

Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto

519x296

Flotilla, percé non è ancora partita per Gaza: cosa sta succedendo

Tommaso Montesano
431x307

La Gaza che non ti aspetti: apre il Nutella cafè, supermercati pieni

Andrea Morigi
499x308

La triste sorte delle flotte che dovevano cambiare il mondo

Marco Patricelli