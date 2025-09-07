Affari Tuoi, gaffe clamorosa per Stefano De Martino: occhio al gesto

Che gaffe per Stefano De Martino. Accade nella puntata di Affari Tuoi. Qui a giocare c'è Fulvio, da Genova. L'uomo lavora per la guardia di Finanza ed è anche un karateka professionista. Gioca insieme alla compagna Marta che lavora come consulente e formatrice per saloni di bellezza. Proprio durante la partita, il conduttore di Rai 1 commette uno scivolone.

Dopo l'ennesima telefonata del dottore De Martino, ormai stanco e in confusione, risponde al telefono prendendo la cassarea invece che la cornetta. Poi si rende conto dell’errore e dice: "È una partita difficile". L’oggetto "misterioso" della puntata è proprio la cassarea, ossia un attrezzo per la cucina tipicamente ligure. Il pubblico in studio scoppia subito a ridere. In gioco sono rimasti solo due pacchi: la cassarea e 50mila euro.