Affari Tuoi, gaffe clamorosa per Stefano De Martino: occhio al gesto

Che gaffe per Stefano De Martino. Accade nella puntata di Affari Tuoi. Qui a giocare c'è Fulvio, da Genova. L'uomo lavora per la guardia di Finanza ed è anche un karateka professionista. Gioca insieme alla compagna Marta che lavora come consulente e formatrice per saloni di bellezza. Proprio durante la partita, il conduttore di Rai 1 commette uno scivolone.
Dopo l'ennesima telefonata del dottore De Martino, ormai stanco e in confusione, risponde al telefono prendendo la cassarea invece che la cornetta. Poi si rende conto dell’errore e dice: "È una partita difficile". L’oggetto "misterioso" della puntata è proprio la cassarea, ossia un attrezzo per la cucina tipicamente ligure. Il pubblico in studio scoppia subito a ridere. In gioco sono rimasti solo due pacchi: la cassarea e 50mila euro.
Il dottore offre alla coppia 18mila euro e i due accettano. Scoprono pochi secondi dopo di avere fatto la scelta sbagliata: il pacco numero 3, ottenuto con il secondo cambio, conteneva 50mila euro. Insomma, un finale che lascia tutto il pubblico con l'amaro in bocca, visto che la coppia non riesce nell'impresa di portarsi a casa qualcosina. Neanche un euro.
