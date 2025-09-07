Sinner-Alcaraz, "questione di sicurezza": cosa c'è dietro il ritardo

Inizierà alle 20.30 italiane (le 14.30 locali) la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con un ritardo di mezz'ora sul previsto. La decisione è stata presa per questioni legate alla sicurezza e per concedere agli spettatori più tempo per raggiungere i propri posti. Lo comunica la Us Tennis Association. D'altronde i controlli di sicurezza sono stati rafforzati in seguito alla presenza di Donald Trump.

Per il presidente degli Stati Uniti sarà la sua prima apparizione a Flushing Meadows dal 2015, quando l'allora candidato alla presidenza e sua moglie Melania furono fischiati dal pubblico al loro arrivo. Alcaraz ha definito la presenza di Trump alla finale "un privilegio". L'ultimo presidente degli Stati Uniti in carica a partecipare al torneo di tennis del Grande Slam a New York, e il primo nella storia a presenziare agli Us Open, era stato il democratico Bill Clinton, presente alla finale femminile nel 2000.