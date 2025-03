FdI, denuncia Pd e M5s: "Come hanno deriso l'ingegner Di Palmo in aula"

14 marzo 2025 a

a

a

Da Giuseppe Conte "una gestione disastrosa" dell'emergenza Covid. Nuovo capitolo della guerra tra l'ex premier nel periodo della pandemia e Fratelli d'Italia. Il teatro è la Commissione Covid.

"Il lockdown generalizzato e prolungato non solo è stato poco efficace nel contenere il Covid, ma ha anche provocato danni collaterali in termini economici, sociali, psicologici, educativi e scolastici. Questa teoria, sgradita ai fautori progressisti di politiche degne di un regime seppur validata da diversi esperti, è tornata in auge oggi grazie alla relazione dell’ing. Giovanni Di Palmo, esponente dell’associazione Umanità e Ragione, audito in commissione Covid in quanto esperto di analisi di dati", spiega in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di FdI in commissione Covid

"Scoperte inquietanti, andremo fino in fondo": FdI, una bomba su Giuseppe Conte

L’ingegner Di Palmo "ha precisato che il lockdown localizzato e temporaneo, come del resto prevede il nuovo piano nazionale pandemico, può portare benefici nella lotta al virus. La formula draconiana ed estesa scelta dal governo Conte, invece, è stata un disastro. Come un disastro, del resto, è stata la decisione di fondare le misure di contenimento nazionali su dati epidemiologici raccolti con criteri eterogenei nei diversi territori italiani".

In aula, Di Palmo è stato "oggetto durante la sua audizione di continue interruzioni e di irriverenti commenti di sottofondo da parte di esponenti di Pd e M5s, i quali dimostrano così di temere come la peste chiunque metta in dubbio la pessima gestione del Covid da parte del governo Conte - denuncia Buonguerrieri -. La loro spocchia e il loro ostruzionismo non fermerà il lavoro della commissione d’inchiesta sul Covid".

"I fatti scandalosi che i giornali non raccontano": Fazzolari picchia durissimo contro Conte

Parole dure anche da Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI a Montecitorio: "Evidentemente il Pd e il M5s hanno ancora nostalgia del periodo più buio che abbiamo conosciuto di recente in Italia per la libertà d'espressione. Lo dimostrano tentando puntualmente di screditare gli auditi in commissione Covid ogni qual volta questi rappresentino una lettura critica delle misure politiche attuate durante la pandemia. Vogliamo allora rivolgere ai colleghi di sinistra un messaggio chiaro: con questo Governo i tempi delle censure, degli anatemi nei confronti di chi osava contestare le restrizioni draconiane del governo Conte sono finiti".

Dalle opposizioni, reazioni scomposte. "Ormai è chiaro che il partito della premier vuole trasformare la Commissione d'inchiesta Covid in un circo", tuona la senatrice Ylenia Zambito, capogruppo dem in Commissione. "Oggi siamo andati oltre ogni rispetto delle istituzioni e della scienza ascoltando in un'audizione surreale un presunto esperto di numeri dell'associazione Umanità e ragione smentire le ricerche dell'Imperial College e le analisi dello scienziato premio Nobel Giorgio Parisi". Per Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 Stelle e vicepresidente di Palazzo Madama, "FdI cavalca l'anti-scienza per un misero tornaconto elettorale".