Giuseppe Conte infanga Giorgia Meloni: "Finte passerelle a palazzo Chigi"

giovedì 12 marzo 2026
Giuseppe Conte infanga Giorgia Meloni: "Finte passerelle a palazzo Chigi"

1' di lettura


Giuseppe Conte rimedia un'altra figuraccia. Il leader pentastellato dice no a "finte passerelle" a Palazzo Chigi. Giuseppi dunque replica così alla proposta di un tavolo di confronto avanzata dalla premier Giorgia Meloni. A margine di una iniziativa a Lecce, l'ex premier ha spiegato: "Ci possono essere scambi di informazione ai vari livelli. Però permettetemi anche di dire: passerelle a Chigi - finte passerelle! - le abbiamo già fatte. Quando c'è stato il salario minimo abbiamo visto come è andata: no salario minimo per i lavoratori, mentre sì all'aumento degli stipendi per ministri, sottosegretari e per Brunetta".

Il leader del Movimento 5 stelle ha aggiunto: "Francamente, permettetemi a titolo personale di dubitare della nota di oggi, dopo che ieri la presidente Meloni è venuta in Parlamento e ha fatto delle scomposte accuse, degli attacchi alle opposizioni", sono state "addirittura diffamatorie le affermazioni sulla gestione del costo del Covid. E del tutto assurde quelle sulla violazione del diritto internazionale risalente al 2020".

Giorgia Meloni affonda Pd e M5s: tutte le ipocrisie della sinistra

Giorgia Meloni ci ha provato. Ha proposto alle opposizioni una politica bipartisan, almeno per le grandi scelte a difesa...

Ha concluso l'ex premier: "Il tavolo - quello più istituzionale, più trasparente - è al Parlamento, già c'è! Ci sono le nostre proposte. Per esempio, adesso per questa emergenza, la prima cosa è rivedere il patto di stabilità e crescita, rivedere assolutamente l'aumento delle accise di questo governo con l'ultima legge di bilancio, una tassazione seria sugli extraprofitti". Insomma, ecco cosa è davvero il campo largo. Un campo che sa dire solo "no" su ogni fronte...

Giuseppe Conte livoroso insulta Meloni: "Spregiudicata e senza scrupoli"

La dichiarazione" di Meloni "'non condanno né condivido, non ho elementi' non può essere...
