Giuseppe Conte infanga Giorgia Meloni: "Finte passerelle a palazzo Chigi"



Giuseppe Conte rimedia un'altra figuraccia. Il leader pentastellato dice no a "finte passerelle" a Palazzo Chigi. Giuseppi dunque replica così alla proposta di un tavolo di confronto avanzata dalla premier Giorgia Meloni. A margine di una iniziativa a Lecce, l'ex premier ha spiegato: "Ci possono essere scambi di informazione ai vari livelli. Però permettetemi anche di dire: passerelle a Chigi - finte passerelle! - le abbiamo già fatte. Quando c'è stato il salario minimo abbiamo visto come è andata: no salario minimo per i lavoratori, mentre sì all'aumento degli stipendi per ministri, sottosegretari e per Brunetta".

Il leader del Movimento 5 stelle ha aggiunto: "Francamente, permettetemi a titolo personale di dubitare della nota di oggi, dopo che ieri la presidente Meloni è venuta in Parlamento e ha fatto delle scomposte accuse, degli attacchi alle opposizioni", sono state "addirittura diffamatorie le affermazioni sulla gestione del costo del Covid. E del tutto assurde quelle sulla violazione del diritto internazionale risalente al 2020".