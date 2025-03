Gasparri dà una lezione a Gilda Sportiello in diretta: "Lei sa perché non ci siamo seduti al tavolo con Putin"

14 marzo 2025 a

Scontro acceso a 4 di Sera tra Maurizio Gasparri e Gilda Sportiello. Al centro del dibattito in questa puntata di venerdì 14 marzo c'è il conflitto in Ucraina, ma anche i ruoli di Donald Trump e di Vladimir Putin, e un possibile riavvicinamento diplomatico dopo tre anni di guerra (iniziata nel 2022). Gilda Sportiello, esponente del Movimento 5 Stelle (M5S), ha espresso un cauto ottimismo su una “strada diplomatica”, ma accusato l'Occidente di essersi seduto al tavolo solo dopo tre anni.

Una contestazione che non trova basi nei fatti e così Maurizio Gasparri ha subito chiarito un punto fondamentale della questione che forse sfugge alla grillina: "Non si è andati al tavolo perché c'era ancora un attacco militare in corso". La grillina finsice subito ko e la propaganda pacifinta muore già sul nascere. Intanto i colloqui tra Stati Uniti e Mosca proseguono e oggi il presidente Trump ha chiesto a Mosca di interrompere i combattimenti del Kursk e duqnue di accelerare nel percorso che potrebbe portare ad una tregua. Dal Cremlino non si è fatta attendere la risposta di Putin che ha chiesto agli ucraini di deporre le armi nel Kursk: "Così avrete la vita salva". La strada verso il cessate il fuoco è in salita, ma una cosa è certa: Putin tratta. Con buona pace di chi era pronto già a condannare Trump per il colloquio con Zelensky nello Studio Ovale.