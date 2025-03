Daniele Capezzone smaschera sinistra e Repubblica: "Ci state a pijà per il cu***?"

18 marzo 2025 a

Ci sono quattro, grosse faccende da seguire. E la prima è la telefonata Trump-Putin. "Tutti i giornali hanno un pezzo di avvicinamento, più o meno ottimistico o realistico. Posizioni contrapposte di Mario Sechi su Libero e Antonio Polito sul Corriere della Sera, intervista con sfondo pechinese di Romano Prodi, l'esordio di Giovanni Orsina sul Giornale 'camminando sulle uova'", spiega Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

Il secondo grande tema incrocia Europa e Italia. "Giovedì ci sarà il Consiglio europeo e come accade in queste circostanze nelle 36 ore precedenti c'è un dibattito parlamentare con il presidente del Consiglio che illustra le posizioni", prosegue il direttore editoriale di Libero. Posizioni ricomposte nella maggioranza: "Rischia di venire fuori un buon compromesso, stando alle anticipazioni. Un documento che mette al centro la Nato". Rissa clamorosa per redigere la risoluzione del Pd: "Come lo volete voi? Lo volete radicale o lo volete profondo, il cambiamento? Quelle che Libero ha chiamato 'le guardie rosse', o forse le 'guardie arcobaleno' di Schlein si preparano a schiacciare il dissenso interno".

Dove si convoglierà questo dissenso interno? "La settimana scorsa era stata la volta di Pina Picierno. Oggi è la settimana di Antonio Decaro, il nuovo campione...". Terzo tema: la lettera di Papa Francesco al direttore del Corriere della Sera con cui rilancia il tema della pace.

Quarto tema, notiziona di Libero: la piazzata di sabato scorso di Michele Serra, Repubblica, Pd, sindaci, nani e ballerine. "Ma chi ha pagato? Chi ha pagato? Chi ha pagato? Avete pagato voi. Le avvisaglie c'erano già state in mattinata, ora viene fuori che è il Comune di Roma ad avere organizzato tutto, e sarebbero stati spesi 270mila euro dei romani di Roma Capitale. Non è una manifestazione politica, non è una manifestazione di partito... Ma ce state a pija per c***o? Raccontiamo che è una manifestazione politicamente neutra? Su Repubblica non c'è una riga tranne una riga rivelatrice dello stesso Michele Serra, nella sua Amaca".