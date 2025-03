Giorgia Meloni, "fino a Pasqua": un clamoroso fioretto, a cosa rinuncia

20 marzo 2025 a

Giorgia Meloni a cena con i suoi eurodeputati. Dopo la bagarre scatenata in Aula, il premier è volato a Bruxelles per sedersi a tavola con i parlamentari europei. Una cena sobria, sobrissima, visto che il presidente del Consiglio non ha toccato alcol. Colpa di un fioretto che si è imposta, è quanto fatto trapelare da Repubblica. Una promessa in occasione della Pasqua, un fioretto quaresimale: niente alcol fino alla Pasqua. "Nella saletta riservata del ristorante all’ultimo piano del The Hotel - si legge - la premier è divertita per quanto accaduto alla Camera sul manifesto di Ventotene, raccontano diversi presenti. Pensa di aver colto nel segno. Rivendica la scelta. Se la gode".

A chiamare il brindisi è stato Carlo Fidanza. Poi il discorso della leader di Fratelli d'Italia, 3 minuti in cui ha raccontato delle prime mosse dell'eurolegislatura, dei voti su Ursula von der Leyen, del posizionamento. Il tema del giorno è e resta l’assalto a Ventotene. "È stata una cena molto informale, conviviale. Non si è parlato di temi specifici ma di certo c'è grande compattezza - hanno spiegato ancora fonti presenti alla cena -. Non è stata organizzata per un'occasione particolare, semplicemente era prevista da tempo e c'è stata l'occasione".

"Li ho fatti impazzire ancora, il nervo è scoperto": Giorgia Meloni infierisce sulla sinistra

L'incontro è durato quasi tre ore, subito dopo Meloni è tornata all'hotel dove solitamente alloggia a Bruxelles. In ogni caso la cena ha certificato una piena unità di visione sui temi più caldi in Europa: la guerra in Ucraina e il pacchetto difesa. La premier avrebbe anche ringraziato i parlamentari italiani di Ecr per il lavoro che stanno facendo in aula e in commissione.