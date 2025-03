FdI smaschera i "5 estremisti rossi" che siedono in Parlamento: "Ora sappiamo chi abbiamo davanti"

20 marzo 2025 a

"Hanno gettato la maschera con arroganza. Adesso sappiamo chi abbiamo davanti: degli estremisti rossi". Con queste parole Fratelli d'Italia descrive Elly Schlein, Ilaria Salis, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza e Debora Serracchiani. Attraverso un post su Facebook il partito di Giorgia Meloni mostra la foto dei cinque esponenti di centrosinistra. A corredo la posizione inserita nel Manifesto di Ventotene: "La proprietà privata va abolita". Dichiarazione su cui la leader del Pd e compagni vari "sono a favore".

Basta pensare al caos sollevato dai banchi dell'opposizione quando Giorgia Meloni in Aula ha osato parlare del documento per la promozione dell'unità politica europea scritto da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi (con il contributo di Eugenio Colorni) nel 1941 durante il periodo di confino presso l'isola di Ventotene, nel mar Tirreno.

Spulciando però il manifesto si nota subito come per i suoi autori la proprietà privata fosse un privilegio da dover abolire. "La proprietà privata - si legge - dovrà essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso e non dogmaticamente in linea di principio". E ancora, in linea con il tema centrale, la rivoluzione: "Occorrono capi che guidino sapendo dove arrivare. La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria". Insomma, "la rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista".