PiazzaPulita, Fratoianni imbarazza anche Formigli: "Tesla, scelta coerente. Poi se inizia a fare il nazista..."

Giù la “Musk” per Nicola Fratoianni, leader di AVS e adoratore del tycoon sudafricano, almeno fin quando gli è convenuto. Cioè fin quando in campagna elettorale la compagna, la deputata Elisabetta Piccolotti, non ha utilizzato un’auto Tesla per fare i suoi giri propagandistici. Ora che il tutto è diventato sconveniente, la stessa Piccolotti ha annunciato che, una volta pagate le rate del leasing, abbandonerà “l’auto del peccato”.

Ed è lo stesso Corrado Formigli, padrone di casa di Piazzapulita, il talk di approfondimento politico di La7, che nella puntata di giovedì 20 marzo ironizza con Fratoianni su una vicenda grottesca: “Avete comprato la Tesla che era il simbolo dell'ecologismo, dello sviluppo sostenibile. Musk è stato un mito dei progressisti e ora?”.

Fratoianni prova a giustificarsi così: “Penso che bisogna essere ecologisti, faccio parte di una formazione che si chiama Alleanza Verdi e Sinistra, penso che la transizione ecologica sia fondamentale. Uno fa una scelta di coerenza, poi ad un certo punto quello a cui stai dando dei soldi comincia a fare il nazista in giro e non solo per il grado di inclinazione del suo braccio, ma perché va in Germania e fa una diretta con la leader dell'Afd, un partito neonazista, e ridacchiando durante questa diretta condivide il fatto che, in fondo, Hitler era un comunista. In pochi se ne sono accorti", rimarca.

"Quando qualcuno utilizza il suo potere, non solo economico, ma anche quello di una piattaforma digitale, che serve a condizionare l'opinione e a spostare il consenso e l'orientamento del voto, per un obiettivo che per i miei valori e non solo per le mie idee politiche è quanto di peggiore possa esistere – conclude Fratoianni - dargli dei soldi francamente mi dà fastidio, appena posso non te li do più. Poi uno cercherà di avere comunque un'auto elettrica sì, ma non quella di Elon Musk”.

