FdI spiana Bonelli-Fratoianni: "Invocano i tribunali per Meloni. E la Salis?"

Manettari alla riscossa. Avs ha presentato una denuncia alla Corte Penale Internazionale (Cpi) nei confronti di membri del Governo italiano per complicità in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio a Gaza. "Stiamo vedendo l'impunità con cui il criminale Netanyahu sta utilizzando le sue potenti armi per radere al suolo Gaza. Noi non vogliamo che il nostro Paese sia complice e che gli italiani possano alienarsi alla morte, vorremmo che il nostro Governo costruisse il dialogo. Abbiamo chiesto di revocare l'accordo Ue-Israele, hanno detto di no. La presidente Meloni non ha nemmeno il coraggio di dire sì alle sanzioni. Ma l'Italia ha aderito alla Cpi e lo Statuto prevede che quando ci sono complicità queste vanno indagate e noi abbiamo deciso di segnalare il Governo italiano per vedere se ci sono delle responsabilità - ha spiegato Angelo Bonelli - L'accordo di cooperazione militare con l'Italia rende il Governo di Netanyahu più efficiente contro Gaza. Vi sono operazioni di affari, sia in import ed export, che rafforzano e danno assistenza all'industria bellica israeliana. Ci sono materiali che hanno un dual use, c'è un elenco. Vogliamo portare il Governo di fronte alle sue responsabilità".

"Vogliamo rimettere al centro il diritto internazionale. Quello che sta accadendo è un genocidio indiretta TV, in diretta social. Un buco nero senza fine dell'umanità che rappresenta la più sistematica e continuativa violazione del diritto internazionale, la sua messa in mora in diretta, sotto gli occhi del mondo - ha aggiunto Nicola Fratoianni - Senza che nessuno eserciti il proprio potere per impedire che questo avvenga. Così salta tutto. Se uno dei nostri vicepremier Salvini dice di far venire Netanyahu in Italia, se Orban lo accoglie nel suo Paese infischiandosene del mandato Cpi e del diritto internazionale resta solo il diritto del più forte. E a pagarne le conseguenze saranno sempre i più deboli. Poi saranno i giudici ad accertare le singole responsabilità, noi dobbiamo batterci perché chi fa quel mestiere possa farlo senza una delegittimazione sistematica", ha concluso. Nei prossimi giorni i leader di Avs, insieme a un team di legali, valuteranno in che forme e nei confronti di quali esponenti del Governo sporgere denuncia, ha spiegato Bonelli. "Vogliamo uscire dalla semplice denuncia verbale e assumere un'iniziativa che possa mettere il Governo di fronte alle proprie responsabilità".