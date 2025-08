Solastalgia, l'ultima trovata degli eco-allarmisti: si diventa pazzi...

Tale parola, coniata per la prima volta nel 2003 e nata dalla fusione di solace (conforto) e nostalgia, è una condizione che - secondo la scienza - potrebbe spiegare gli effetti del cambiamento climatico sulla mente. In particolare, secondo una revisione delle ricerche disponibili, pubblicata sulla rivista BMJ Mental Health, quando si è colti da una «crisi ecologica» si può piangere per il buco dell’ozono, sentirsi persi per il riscaldamento globale e arrivare persino a soffrire per la desertificazione. Secondo i ricercatori, la solastalgia , è una delle «numerose eco-emozioni, come l’eco-ansia, l’eco-lutto o l’eco-vergogna/senso di colpa, che potrebbero essere importanti per spiegare i problemi di salute mentale derivanti da crisi ecologiche». Ma i nostri ricercatori si sono spinti davvero oltre i confini dell’immaginazione. La solastalgia, secondo tali studi, sarebbe associata a depressione, ansia e disturbo da stress post-traumatico, tanto da aver portato allo sviluppo di scale per misurarla.

Chiamale, se vuoi, eco -emozioni... Non è il titolo di una canzone sdolcinata, ma è la deriva ambientalista a cui si è arrivati, senza quasi nemmeno rendersene conto. Dopo i pianti disperati della giovane studentessa che, davanti al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin , aveva ammesso di aver paura per il proprio futuro affermando di soffrire «di eco-ansia», oggi c’è chi afferma (senza il timore di passare per pazzo) di soffrire di solastalgia.

Tuttavia, non si sa in che misura questa condizione possa realmente contribuire agli effetti del cambiamento climatico sulla salute mentale. Tradotto: nessuna certezza, nessuna prova, ma solo l’ennesima etichetta per giustificare “fobie” che non sono altro che il frutto di una forma di eco-psicosi collettiva, la cui prima promotrice è stata l’ormai cresciuta Greta Thunberg, l’attivista svedese diventata simbolo della lotta ambientalista, capace di conquistare i cuori di politici e intellettuali di sinistra. Indimenticabile il deputato Nicola Fratoianni che, nel 2019, sulla pagina di Sinistra Italiana, congratulandosi con i giovani che erano scesi in piazza per il “Fridays For Future”, titolava la sua lunga riflessione: «Chi vuole essere Greta?» E a credere di essere dei piccoli salvatori del pianeta sono stati in tanti. Basti pensare agli attivisti di Ultima Generazione, che in questi anni hanno deturpato statue e monumenti, fatto blitz nei musei danneggiando opere artistiche, e bloccato tangenziali per fermare gli automobilisti rei di recarsi al lavoro in macchina.

Del resto, alimentare un certo allarmismo non può che provocare danni collaterali, e quelli sono reali e tangibili. Come quelli provocati nei bambini, che, ora, anziché sognare fate e fatine, fanno incubi su ipotetici disastri ambientali. Uno studio, condotto nell’ambito del progetto “A Scuola di Acqua” di Scuolattiva Onlus e supervisionato dall’Università di Pavia che ha coinvolto circa 1.000 bambini tra i 5 e gli 11 anni ha rivelato che il 95% dei bambini è preoccupato per l’ambiente e il 40% ha fatto brutti sogni legati al cambiamento climatico, al punto da avere difficoltà a dormire o a mangiare. Ma la colpa non è dei cambiamenti atmosferici, ma di chi ha permesso ai più piccoli di interiorizzare questioni più grandi di loro. Tornando allo studio, i ricercatori, riconoscono di aver potuto attingere solo a un numero limitato di studi pubblicati sulla solastalgia, e che tutti i lavori inclusi erano studi osservazionali, rendendo impossibile stabilirne la causa...O forse perché, in realtà, l’ansia da clima non esiste affatto?