Ventotene, Ilaria Salis e la sconcertante risposta a FdI: "Sì, un'ottima idea"

Non solo è a favore dell'abolizione della proprietà privata. Ma addirittura lo rivendica, con tanto di spiegazione grottesca. Ilaria Salis non ne sbaglia una. Da quando è stata candidata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli al Parlamento europeo, si è distinta per essere una fervente antifascista, antischiavista, anticapistalista e molto altro ancora. Insomma, sul solco tracciato dai "padri fondatori dell'Europa" che elaborarono quel manifesto nel 1941 nell'isola tirrenica di Ventotene.

Lady Okkupazioni ha risposta su X a un post pubblicato dall'account di Fratelli d'Italia che la riguardava in prima persona. Nella locandina sono presenti lei, il compagno Fratoianni, Elly Schlein, Roberto Speranza e Debora Serracchiani. Sopra la scritta: "La proprietà privata deve essere abolita. Manifesto di ventotene". E sono la secca risposta del partito guidato da Giorgia Meloni: "Loro sono a favore".

Ora, che un comunista sia a favore dell'abolizione della proprietà privata non lo scopriamo di certo oggi. Ma Ilaria Salis ci ha tenuto lo stesso a rivendicare la sua dottrina politico-economica rispondendo così al tweet di FdI. "Nessun problema con la proprietà personale (quella legata ai bisogni, che serve alla vita quotidiana, non a fare profitto sul lavoro altrui). Ma se parliamo d’infrastrutture, risorse naturali, piattaforme digitali, grandi mezzi di produzione...beh, allora l’#abolizione della proprietà privata è un’ottima idea!", ha scritto.