Giuseppe Conte, il video in cui zittisce la Meloni? Perché non c'è nulla di vero

Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni, in un confronto che sembra andare tutto a suo favore. Questo il filmato pubblicato dal leader del Movimento 5 Stelle su X. Peccato, però, che sia stato montato ad arte, come riporta Il Secolo d'Italia. Il video mostra la dichiarazione di voto dell'ex premier alla Camera dopo l'intervento della presidente del Consiglio. In particolare, si vede la premier che va via dall’aula, poi riappare, sorride, si copre il volto mentre Conte la incalza. In realtà, però, Meloni non era presente in aula quando Conte ha fatto quell'intervento.

"Doveva venire qui e dire agli italiani 'scusatemi' - ha attaccato il leader pentastellato nel video -. Non le permettiamo di venire qui in Parlamento a dire che questo piano di investimento in armi non produrrà conseguenze negative sulla sanità". E ancora: "Noi ci ritroveremo il 5 aprile a Roma a dire no a questo piano folle di riarmo, no a un'economia di guerra, sì a un piano di rilancio per la sanità, la scuola, l'istruzione, proteggere le nostre filiere industriali in crisi, voteremo no alla vostra vergognosa risoluzione dove non avete neppure avuto il coraggio di scrivere la parole 'riarmo'".

In realtà lui stesso, durante la sua dichiarazione di voto, sulla presidente del Consiglio ha detto: "La premier poteva rimanere visto che non viene mai in Parlamento...". Poi, riferendosi alle parole di Meloni, che ha detto di non riconoscersi nell'idea di Europa dipinta nel Manifesto di Ventotene, ha aggiunto: "Se siede al Consiglio europeo e si fa le foto con gli altri leader europei è grazie ai firmatari del Manifesto di Ventotene che è il progetto fondativo dell'Europa libera in cui viviamo".