«Si svegliassero i cittadini e si dessero da fare, qualsiasi momento è buono e non dobbiamo aspettare che lo facciano i partiti, lo si faccia, i partiti sono molto attenti quando si svegliano i cittadini». Testo e musica di Ernesto Maria Ruffini, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, alla presentazione del suo libro Più uno. La politica dell’uguaglianza all’Auditorium di Roma. «In questo momento - ha osservato - nel centrosinistra tutti gridano all’allarme democratico e ci siamo trovati in piazza, io c’ero, e si grida al lupo» ma «se si grida al lupo bisogna trarne le conseguenze o non si è credibili».

Mr Fisco ha osservato che «siamo tutti chiamati a fare politica e fare un libro è fare politica» e criticato il «troppo leaderismo» nelle forze politiche evidenziando che «ogni cittadino può fare qualcosa per questo Paese, siamo tutti straordinariamente utili e questo ci rende responsabili, siamo tutti chiamati a fare qualcosa». L’obiettivo, ha aggiunto, deve essere anche quello di riportare al voto chi ha scelto l’astensione. «I partiti devono mettere l’orecchio a terra, la politica è faticosa altrimenti è leaderismo». Bisogna dunque «restituire un metodo democratico ai partiti, aprirli ai cittadini», ha poi detto. «Io - ha concluso - suggerisco un metodo: mettere tutto a fattore comune, risvegliare il desiderio di essere realmente dei cittadini, non è questione di movimenti partiti o partiti, poi verrà certamente qualcosa di buono».

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:41956866]]

Ruffini è poi entrato nel dettaglio. «A destra e sinistra non c’è una politica unitaria sugli esteri: in passato un governo sarebbe caduto dopo le posizioni diverse prese dai partiti del governo italiano su questo fronte ma non cade perché anche a sinistra non c’è una politica estera condivisa». E ancora: «Finché non c’è un’opposizione che propone un’alternativa di governo nel centrodestra dormono sonni tranquilli». «Io ho fatto un libro, non sono un attore politico - ha aggiunto - ma chi fa politica ha l’onere di prendere decisioni e non si può essere tutto e il contrario di tutto: è necessaria la sintesi per avere un quadro duraturo e la sintesi dovrebbe essere fatta sui punti che contraddistinguono la coalizione e il resto si può anche rimetterlo alla maggioranza parlamentare» ma bisogna «fare sintesi o non ci si può candidare a fare alternativa al governo».