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Liti interne al Pd, Picierno attacca Schlein: "Leggo con inquietudine la sua posizione..."

lunedì 18 maggio 2026
Liti interne al Pd, Picierno attacca Schlein: "Leggo con inquietudine la sua posizione..."

1' di lettura

"Leggo con inquietudine la posizione della segretaria del Pd Elly Schlein in risposta alle parole responsabili del Presidente Prodi e alle preoccupazioni di Graziano Delrio. Chiedo, davvero con sincera curiosità: ma se 'la linea è una' dove sarebbe lo spazio politico per posizioni diverse? Mi pare un modo un pochino curioso di intendere la pluralità, a meno che la segretaria non attribuisca a questa parola il significato di generica tolleranza, insomma una forma più o meno vaga di sopportazione acustica. Come a dire: 'parlate voi se vi diverte, tanto poi la linea è un’altra'. Peccato però questa sarebbe l’antitesi di un partito democratico, per di più nato dall’incontro di culture politiche diverse. Se fosse così non resterebbe che prendere atto del cambiamento decisamente strutturale del partito che abbiamo fondato".

Lo ha scritto sui social, Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo ed eurodeputata del Partito Democratico.

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Non è la prima volta che Picierno si schiera contro la segretaria del suo stesso partito. In passato, aveva scritto su X: "Sono mesi che viviamo un clima irrespirabile: sono mesi che alcuni si arrogano il diritto di schernire, ridicolizzare compagni di partito e invitano 'i riformisti' a lasciare la casa che abbiamo fondato. Non è più accettabile e chiedo alla segretaria Elly Schlein di pronunciare parole di chiarezza". 

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