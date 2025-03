Romano Prodi? Le dem denunciano: "Nel Pd retaggi patriarcali"

«Nessun contesto può dirsi esente da retaggi patriarcali». Roberta Mori, che presiede la Conferenza delle donne del Pd, risponde così a Libero che l’ha cercata per avere un suo commento sull’episodio che ha avuto al centro Romano Prodi e la giornalista di Quarta Repubblica, strattonata per i capelli a causa di una domanda non gradita. Il machismo e il paternalismo (che altro non sono se non derivati del patriarcato) ci sono anche nel Pd. Nonostante ci sia una segretaria donna. Come ci sono nel sindacato. Specie in quelli più a sinistra. Per questo, silenziosamente, tutte condividono il giudizio espresso dalla coraggiosa Chiara Gribaudo, deputata torinese del Pd, che, in un’intervista alla Stampa, ha puntato il dito contro il “paternalismo” che si annida in ogni ambiente, anche nel Pd. E contro il “maschilismo” che «nel Pd purtroppo non è scomparso: è vivo e lotta in mezzo a noi». Ma parlarne davanti a un taccuino è più complicato. Soprattutto se, a essere coinvolto, è un uomo che ha fatto la storia del centrosinistra (è ancora l’unico presidente del Consiglio di centrosinistra arrivato al governo dopo aver battuto, nelle urne, il centrodestra). E così il dibattito stenta. Ma Roberta Mori, che presiede la Conferenza delle donne del Pd, interpellata da noi, accetta di parlarne. Fa una premessa: «Magari tutti gli uomini riconoscessero i propri errori. Lui lo ha fatto. Per me la questione è chiusa». Poi, però, ricorda che nel Manifesto del Partito Democratico è scritto: «Siamo e saremo un partito femminista». Chiosa: «Questa è la nostra prospettiva oggi e domani e la Conferenza delle donne democratiche sta lavorando in modo collettivo per questo. Nessun contesto può dirsi esente da retaggi patriarcali. Il cambiamento Elly non può farlo da sola, noi ci siamo». Tradotto: non basta Elly a sfondare il tetto che resiste anche nel Pd.

Infatti il problema, al di là di Prodi, c’è. Come ha detto Gribaudo «si fatica su certi argomenti, e c’è un problema di gestione machista del potere». Certo, l’elezione di una donna a capo del partito ha fatto fare un passo in avanti. Ma non è sufficiente. «Non è un cambiamento che può avvenire in tempo zero, e nemmeno in due anni. Schlein», ha detto Gribaudo, «ha iniziato un percorso: anche per questo io, al congresso, decisi di sostenerla. Ed è importante che abbia denunciato come a lei vengano dette cose che non si direbbero a un uomo: ha dimostrato di non voler mettere la polvere sotto al tappeto», ha aggiunto Gribaudo, perla quale «certi atteggiamenti paternalistici non aiutano: se si vuole essere d’aiuto a chi guida il partito, meglio qualche intervista in meno e qualche consiglio in più in privato». Quanto alla vicenda che ha coinvolto Prodi: «L’ex premier è un punto di riferimento imprescindibile della storia del centrosinistra italiano, ma mi ha stupito quel gesto».