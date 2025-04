Capezzone, "I tre articoli che non troverete sui giornaloni"

Al termine di 7 giorni intensi, Donald Trump ha deciso una moratoria di 90 giorni sui super dazi, che tornano al 10%, mentre aumentano al 185% quelli contro la Cina. "Resta dunque la prospettiva di una guerra commerciale contro Pechino", sottolinea Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

Cosa ha portato il presidente americano a questa decisione? "Discussioni interne? Il ruolo di Musk contrapposto a Navarro e al Segretario al Tesoro? La preoccupazione per Wall Street o l'economia reale? L'andamento dei titoli americani? L'opinione pubblica? Probabilmente tutte queste cose", suggerisce il direttore editoriale di Libero, che puntualizza: "Su quasi tutti i giornali italiani Trump è trattato a pesci in faccia, è un fijo de na mign***ta. E' un fijo de na mign***ta se mette i dazi, è un fijo de na mign***ta se li sospende".

In questa contrapposizione, "a molti commentatori il cuore sembra battere per i cinesi. Poi Trump ci mette del suo, per esempio quando ha detto che 'i governi degli altri Paesi sono in fila per baciargli il di dietro'. Diciamo che non è il miglior ufficio stampa di se stesso".

Tutto questo avviene mentre viene fissato il viaggio di Giorgia Meloni a Washington, il 17 aprile. "Prima della pausa sui dazi, Meloni doveva essere la mediatrice per l'Italia e forse anche per l'Europa. Ora restano comunque molte incognite. La sinistra spara con rozzezza, parlando di 'cappelli in mano' e 'caccia allo sconticino'. E anche dalla Spagna hanno esagerato, per poi fare un mezzo passo indietro".

In Germania via libera alla grande coalizione tra Cdu e Spd, con gli sconfitti socialdemocratici che portano a casa il Ministero delle Finanze. "Manca all'appello qualcuno che dica 'bel capolavoro sto governo', con l'AfD che schizza al primo posto nei sondaggi, 8 punti guadagnati prima ancora che parta il governo".

E sulla visita di Re Carlo a Roma, altro articolo che manca: "Siamo sicuri che la Monarchia inglese con la sua capacità di unire fuori dai partiti non sia un modello migliore rispetto ai presidenti partitici che abbiamo noi dal Dopoguerra?". Terzo articolo che manca: "Allora forse aveva ragione Elon Musk...".