Il primo ad aver denunciato il fatto era stato l’eurodeputato M5S Danilo Della Valle, il quale in una lettera indirizzata alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, segnalava di essere stato inserito nella lista dei “criminali anti-Kiev”, dal sito dell’organizzazione non governativa “Myrotvorets Centre”, storicamente vicina ai vertici istituzionali e d’intelligence ucraini. Dopo Della Valle, poi, tutti gli altri eurodeputati grillini sono finiti nella “lista di proscrizione”, suscitando l’indignazione dei pentastellati. Ma cosa si aspettavano? Viene da chiedersi.

Da anni il Movimento 5 Stelle si oppone strenuamente all’invio di aiuti militari a Kiev, finendo per indebolire l’Ucraina e favorire Mosca. La decisione presa dal Myrotvorets Centre non è altro che una conseguenza delle cosiddetta “linea pacifista” che Giuseppe Conte e i suoi seguaci professano di seguire da quando il 24 febbraio 2022 la Russia invase l’Ucraina in totale violazione del diritto internazionale. La palla ora passa alla presidenza del Parlamento europeo che dovrà valutare le ricadute istituzionali della questione e la protezione dei propri membri rispetto a iniziative provenienti da organizzazioni esterne all’Unione.

“Tutti gli eletti del M5S a Bruxelles sono stati inseriti nella lista nera di un sito che sarebbe vicino ai Servizi ucraini. Siamo arrivati alle liste di proscrizione per chi ha un’idea diversa, per chi non scommette sulla guerra e si batte per negoziati di pace anziché per armi a oltranza? Fateci capire”, ha protestato il leader grillino. “Questo non è un problema solo nostro. Riguarda chiunque crede che in democrazia si possa parlare senza paura e senza essere intimiditi. E gli europarlamentari del M5S sono stati eletti come ‘costruttori di pace’, esprimono le loro idee dietro il mandato di tanti cittadini italiani. Il Governo si muova ora, a Bruxelles e a Kiev, per far rimuovere queste liste di proscrizione e per garantire la sicurezza dei nostri eletti”, ha concluso.

In una nota, la Farnesina ha fatto sapere che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto all’ambasciatore d’Italia a Kiev, Carlo Formosa, di effettuare un passo presso le autorità ucraine per chiedere chiarimenti in merito all’inserimento degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle nella lista degli ‘’anti-ucraini’’ pubblicata sul sito dell’organizzazione ucraina “Myrotvorets”.