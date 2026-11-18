Una terapia d’urto, una mossa a sorpresa per “dare la sveglia” al centrodestra. Cateno De Luca si candida a sindaco di Roma per le Comunali del 2027. Il leader di Sud chiama Nord inaugura di fatto la corsa al Campidoglio, imprimendo un’accelerazione alla coalizione di cui da qualche settimana fa parte lo stesso vulcanico sindaco di Taormina.

“Aspettando Godot”, ha detto ironicamente De lUCA. “Avremo una nostra lista in Campidoglio e in tutti i municipi. Gli altri si devono svegliare”, ha aggiunto. “Sicuramente non posso sostenere Gualtieri. Io frequento Roma almeno due giorni a settimana e vedo le condizioni in cui si trova - ha spiegato il politico siciliano -. Oggi Roma non ha servizi al livello del suo brand”.

Sul centrodestra ha poi avvertito: “Non hanno costruito un’alternativa credibile, siamo quasi fuori tempo massimo”. Da Fratelli d’Italia arriva il commento del segretario romano Marco Perissa, che accoglie positivamente la prospettiva di una lista di Sud chiama Nord nella coalizione. “Sono contento che ci sarà un’altra lista a Roma a supporto del centrodestra”, ha detto all’agenzia Ansa. “Questa volta, nel mondo reale, Godot arriverà, e sarà anche molto preparato”, ha aggiunto.

Sulla stessa linea Forza Italia, che considera prioritaria la definizione di una candidatura unitaria e autorevole. “Ben venga l’impegno di Cateno De Luca e di Sud chiama Nord”, riferiscono fonti azzurre, auspicando che “entro poche settimane si arrivi alla definizione del candidato”.

La scelta, com’è sempre stato, sarà nazionale e legata anche alle candidature nelle altre città al voto. Ma a incidere sulle strategie sarà inoltre la data delle elezioni, ancora da definire, e l’eventualità di un election day tra amministrative e politiche, che potrebbe pesare sulle decisioni dei partiti e degli stessi candidati. “Ha un senso tecnico e anche politico anticipare il voto, ma questo non dipende soltanto da me”, le parole del ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, ospite di Rainews 24. “Votare a maggio o giugno per questa motivazione non sarebbe uno scandalo - ha spiegato il ministro, esponente di FdI -. C’è anche la possibilità di un election day con le amministrative, ma non dobbiamo dimenticare che poi alla fine non è nella disponibilità del governo la chiusura dell’attività parlamentare. Bisogna naturalmente concordare questi passaggi col Presidente della Repubblica”.