Siamo al paradosso. Nel Campo largo il Partito Democratico raccoglie oltre il 20% dei consensi, il Movimento 5 Stelle quasi il 14%, eppure a dettare la linea non sono né Elly Schlein, né Giuseppe Conte, bensì Alleanza Verdi Sinistra, che nei sondaggi supera appena il 6%. A dimostrarlo è stato l’ultimatum lanciato da Nicola Fratoianni sulla patrimoniale.

“Senza patrimoniale, non c’è alleanza”, ha dichiarato senza troppi giri di parole il leader di Avs. Seguito poi a ruota da Angelo Bonelli: “Per noi non è tollerabile e quindi irricevibile che le nostre proposte non siano considerate”. “La patrimoniale - ha aggiunto - è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche. Senza queste cose inutile fare le primarie”. Insomma, il messaggio dei leader di Avs è chiaro: o si fa come diciamo noi o l’alleanza salta per aria. Un aut aut che, da parte di quella che almeno secondo i sondaggi è la terza forza della coalizione, lascia piuttosto perplessi.

Eppure, anche oggi 18 novembre, ospite su Rai Radio 1 a Un Giorno da Pecora, Elisabetta Piccolotti ha ribadito quanto già affemato dai colleghi. “La patrimoniale ci sarà, sotto qualsiasi forma, ma ci sarà - ha detto -. A noi servono i soldi per ridurre le tasse e far funzionare Istruzione e Sanità, i soldi della patrimoniale servono a questo. Se non ci sono le risorse per attuare il programma che ci stiamo a fare?“. Rivolgendosi poi a Giuseppe Conte, che alla patrimoniale si è sempre opposto, la deputata di Avs ha aggiunto: ”Conte si dovrà adattare".

Ora non resta che aspettare per capire se davvero il leader grillino si adatterà alle condizioni poste da un partito che raccoglie meno della metà dei sui consensi. In caso contrario, la coalizione di sinistra rischia seriamente di esplodere, ripetendo l’errore del 2022.