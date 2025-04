Giorgia Meloni con J.D. Vance: "Traduco da sola". La cronaca dell'incontro

"Mi sei mancato". Scherza, Giorgia Meloni, accogliendo nel cortile di Palazzo Chigi J. D. Vance. Poche ore fa, i ruoli erano invertiti con il vicepresidente americano e Donald Trump a fare gli onori di casa alla premier italiana a Washington.

"Non lo vedo da tempo", è la battuta di Meloni all'inizio del nuovo facci a faccia, che conferma ancora una volta la sintonia tra le due amministrazioni. Piccolo imprevisto iniziale quando rivolgendosi in inglese al suo ospite, la presidente del Consiglio chiede: "Le dispiace se lo faccio in italiano, lo tradurranno...", poi in lingua madre si volge verso i funzionari presenti e chiede: "C'è qualcuno che lo traduce, però? No, lo traduco da sola...".

Gli scambi di convenevoli tra i due proseguono sempre all'insegna della informalità: "Sono orgogliosa che lei abbia deciso di passare Pasqua qui, a Roma, speriamo che si goda questo tempo", è l'augurio di Meloni. "Avrebbe potuto chiamarmi jerk (cretino, ndr) ma non mi sarei offeso perché lo avrebbe detto nella più bella lingua immaginabile", la replica di Vance. E al termine delle dichiarazioni del vicepresidente statunitense, la premier ha ribadito di non aver bisogno di traduzione: "No no, io l'ho capito, va bene, va bene, io lo capisco". Poi nuovamente in inglese: "We're ok, we did it alone" (siamo a posto, abbiamo fatto da soli).