Sondaggio, Luca Zaia il governatore più amato. Ed è un trionfo leghista

Un trionfo, per il Doge e per la Lega. Luca Zaia, presidente del Veneto, si conferma infatti al primo posto tra i governatori regionali più apprezzati d’Italia. A rivelarlo è l’ultimo sondaggio condotto da Lab21 per Affaritaliani.it, che attribuisce al presidente veneto un consenso del 67,5%, in aumento dello 0,4% rispetto alla precedente rilevazione.

E il podio è tutto leghista. Alle spalle di Zaia si posiziona Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con un gradimento del 62,9%, in lieve calo (-0,1%). Chiude il podio il governatore lombardo Attilio Fontana, che guadagna uno 0,2% arrivando al 60,9%.

A pari merito in quarta posizione si trovano Vincenzo De Luca, presidente della Campania, e Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna (erroneamente citato come Michele De Pascale), entrambi con un indice di gradimento pari al 60,4%. Subito dopo, in quinta posizione, Francesco Rocca, alla guida della Regione Lazio, con il 59,1 per cento.